Forbes ha pubblicato la classifica aggiornata delle persone più ricche al mondo e tra le prime 70 ci sono ancora una volta i fratelli Hartono, proprietari del Como 1907.

La famiglia, nota in tutta l’Indonesia e nel mondo per il commercio del tabacco e notevoli investimenti in ambito bancario, ha acquistato la società calcistica comasca nel 2019, con l’obiettivo di farla crescere progressivamente fino ad arrivare in serie A.

Di certo i fondi per sostenere l’impresa non mancano. Come detto, Forbes li ha nuovamente inseriti nella classifica dei paperoni mondiali e nonostante quasi la metà delle persone in lista sia “più povera”, si fa per dire, di un anno fa, Robert Budi e Michael Hartono hanno scalato rispettivamente tre e quattro posizioni e si trovano ora al 61° e al 65° posto della prestigiosa classifica.

Con questi numeri, la proprietà del Como si conferma ancora una volta la più ricca tra i club del nostro Paese.

Ora si attendono quindi gli investimenti promessi, a partire da quelli per il nuovo stadio. Come raccontato lo scorso ottobre ai nostri microfoni da Mirwan Suwarso, top manager del gruppo che controlla il Como 1907, entro fine anno dovrebbero arrivare i progetti da presentare al Comune e alla proprietà, così da poter effettuare rapidamente una scelta e iniziare i lavori di costruzione nel 2024.