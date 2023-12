Al via la 14esima edizione del “Premio Innovazione IdeaImpresa” promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco e dedicato agli studenti delle scuole secondarie superiori dell’area lariana. Il premio rappresenta un’opportunità unica per i giovani talenti di sviluppare idee innovative che potrebbero trasformarsi in progetti imprenditoriali di successo. La competizione non solo mette alla prova le abilità creative degli studenti, ma li avvicina al mondo dell’imprenditorialità.

Il tema di questa edizione, “recharge”, mira a stimolare riflessioni sulla collaborazione tra individui che può superare sfide globali come il cambiamento climatico, la fame, la povertà e le diseguaglianze. In particolare, si chiede di trattare argomenti relativi a: clima, cibo, inclusione, equità, salute.

La partecipazione è aperta a tutte le scuole secondarie superiori delle province di Como e Lecco. Gli studenti sono invitati a formare squadre di 3-6 membri e a presentare progetti innovativi che rispondano a esigenze reali o presentino soluzioni originali a problemi esistenti. I progetti potranno essere sviluppati in partnership con imprese, università, enti e istituzioni del territorio. I partecipanti seguiranno un percorso di formazione, sia online che in presenza.

Le domande dovranno essere presentate entro il 23 febbraio 2024, mentre i progetti entro il 14 maggio, seguendo le istruzioni fornite nel bando.

Il premio è organizzato in collaborazione con ComoNExT – Innovation Hub, Politecnico di Milano – sede territoriale di Lecco, STIIMA – CNR polo di Lecco, DINTEC – Consorzio per l’innovazione tecnologica, l’Ufficio Scolastico territoriale della provincia di Como e quello della provincia di Lecco.



Gli studenti delle squadre vincitrici riceveranno dei premi monetari assegnati in base a una graduatoria di merito, da 3mila a 1.500 euro. La proclamazione dei vincitori avverrà durante la “Giornata dell’Innovazione” prevista a fine maggio.

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, visitare il sito istituzionale della Camera di Commercio di Como-Lecco www.comolecco.camcom.it.