(ANSA) – ROMA, 23 DIC – I camionisti polacchi hanno sbloccato il passaggio di frontiera di Shehyni-Medyka, tra Polonia e Ucraina. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia di Kiev, Yulia Svyrydenko, sottolineando "un miglioramento importante nella situazione al confine occidentale". "Per diversi mesi il governo ucraino ha lavorato a stretto contatto con i colleghi polacchi per risolvere questo problema. E alla fine questi sforzi danno risultati così significativi", ha scritto la ministra su X. I camionisti bloccano diversi valichi con l’Ucraina dal 6 novembre chiedendo all’Ue di ripristinare un sistema in base al quale le aziende ucraine hanno bisogno di permessi per operare nell’Unione, e lo stesso per i camionisti europei che cercano di entrare in Ucraina. Successivamente a loro si sono uniti gli agricoltori che hanno chiesto sussidi governativi per il mais e nessun aumento delle tasse. (ANSA).