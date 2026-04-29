Ruba su due auto e aggredisce gli agenti: 17enne denunciato

Un 17enne è stato sorpreso dal proprietario di un’auto in sosta a Como in viale Varese, mentre rovistava nella vettura e rubava oggetti e indumenti sportivi, per poi fuggire. L’uomo ha inseguito il malvivente e ha intanto allertato le forze dell’ordine. Sono intervenuti gli agenti della squadra volante della polizia di Stato che hanno raggiunto e bloccato il sospettato. Il 17enne ha reagito violentemente, cercando di divincolarsi e di colpire i poliziotti. E’ stato bloccato e portato in questura.

Al termine degli accertamenti, il minorenne, apolide e senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Mentre era in questura, in attesa di essere collocato in una comunità, il ragazzo è stato anche riconosciuto come l’autore di un altro furto. A identificarlo è stato il proprietario di un’auto parcheggiata in via Benzi che era arrivato in questura per denunciare un ladro che aveva spaccato il finestrino della sua vettura e aveva rubato alcuni oggetti per poi fuggire. Il giovane, riconosciuto senza ombra di dubbio dall’uomo, è stato quindi denunciato anche per furto aggravato.