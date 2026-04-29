Agguato di via Di Vittorio, migliora il 20enne ferito a una gamba

Migliorano le condizioni del 20enne originario dello Sri Lanka ferito in un agguato lunedì sera a Rebbio, in via Di Vittorio. I carabinieri procedono con le indagini per identificare i responsabili.

Al momento restano aperte più piste e i militari dell’Arma stanno vagliando testimonianze raccolte dopo il violento episodio e stanno analizzando le immagini delle telecamere della zona per cercare elementi utili alle indagini. Il 20enne è stato avvicinato da un’auto, dalla quale sarebbe sceso un solo uomo che ha sparato, probabilmente con un revolver, ferendolo gravemente a una gamba.

La vettura, una Fiat Punto grigia con al volante un secondo uomo si è poi allontanata rapidamente. Il 20enne gambizzato, già noto alle forze dell’ordine per furti e rapine risalenti al 2023-2024, è stato soccorso e trasportato al Sant’Anna. E’ stato sottoposto a un intervento chirurgico e oggi ha potuto lasciare la rianimazione.