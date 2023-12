(ANSA) – ROMA, 23 DIC – "Due anni fa, nel pieno della emergenza pandemica, da una chiacchierata con Al Bano, nasceva l’idea di un brano per celebrare la forza e il coraggio degli italiani e del grande lavoro fatto allo Spallanzani e in tutte le strutture sanitarie italiane". Lo ha scritto su Facebook il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia. "Abbiamo saputo mettere alle spalle l’emergenza e oggi con lo stesso coraggio, con la stessa determinazione e serenità proteggiamo i nostri fragili, senza isterismi ed allarmismi ma utilizzando come sempre il buon senso e gli strumenti che la scienza mette a disposizione. Ringrazio di cuore Al Bano che con la sua voce straordinaria ha trasformato le nostre parole in un inno agli italiani. Auguri a tutti noi!", conclude Vaia che, a margine di una visita al Sant’Andrea per l’open day della vaccinazione anti-Covid spiega: "La canzone è un inno alla forza e al coraggio degli italiani e degli operatori sanitari". In merito alla mancata partecipazione a Sanremo sottolinea: "Bisogna evitare di fare polemiche tra le eccellenze. Al Bano, Amadeus e la canzone italiana sono eccellenze. A quanto mi risulta, non c’è stata nessuna richiesta di partecipazione al festival e quindi nessuna esclusione". (ANSA).