Fiamme ieri sera ad Olgiate Comasco all’interno di una sala slot in procinto di aprire, dopo i lavori di ristrutturazione, con una nuova gestione. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 22 in via Lomazzo dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti. Una volta spento il rogo, i pompieri hanno trovato all’interno tre inneschi, in tre punti diversi del locale. Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al o agli autori del gesto e al motivo che ha spinto appiccare il fuoco. I militari, intanto, hanno già avuto i primi colloqui con i titolari dell’attività, di origine cinese. E anche con i proprietari italiani dell’immobile.

All’interno della sala si salva ben poco. Risultano danneggiati i monitor e le altre apparecchiature che dovevano ancora essere allestite, ma che si trovavano già all’interno. Bruciati i climatizzatori così come muri e pavimenti. In pratica bisognerà ricominciare i lavori quasi da zero per poter avviare l’attività. Restano, dunque, da chiarire i contorni di un episodio che in questo momento lascia molte ombre dietro di sé.