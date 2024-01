Una piccola Montecarlo svizzera, la città di Lugano viene scelta come luogo ideale per vivere anche da celebri personaggi dello sport e dello spettacolo provenienti da tutto il mondo. In tempi recenti hanno avuto la residenza nella cittadina ticinese personaggi come il campione del motociclismo mondiale Jorge Lorenzo, i campioni di ciclismo Vincenzo Nibali, Alberto Contador e Cadel Evans, il nuotatore Ian Thorpe, il campione di Formula 1 Fernando Alonso, il pilota automobilistico Jarno Trulli, l’allenatore di calcio Fabio Capello, il fuoriclasse spagnolo e attuale manager del Como Cesc Fabregas. Tra le dive del mondo dello spettacolo, hanno scelto Lugano Mina e Rita Pavone.

Nella cittadina oltreconfine affacciata sul Lago convivono 140 nazionalità. E la popolazione continua a crescere, nel 2023 di quasi l’1%, confermando l’inversione di tendenza iniziata nel 2021. Al 31 dicembre dello scorso anno si contavano 68.375 abitanti. Sono alcuni dei dati diffusi dal Servizio Statistica Urbana della città di Lugano, che ha elaborato gli indicatori relativi alla popolazione, agli stabili e alle attività economiche.

La popolazione è aumentata di 578 unità. Particolarmente elevato l’incremento nelle fasce 90-99 anni (+7.4%) e 20-29 (+3.3%). Diminuisce invece la popolazione nelle fasce 0-9 anni, 40-49 e 70-79.

Dopo gli svizzeri, sono gli italiani ad avere una rappresentanza più significativa a Lugano. Nel 2023 gli italiani residenti in città erano 16.799, in crescita del 2,6% rispetto all’anno precedente. Gli svizzeri, invece, sono in diminuzione dello 0,1%, anche per effetto della continua riduzione della natalità.

Oltre agli italiani sono aumentati, in particolare, gli abitanti spagnoli, romeni, francesi e turchi.

In crescita anche le attività economiche, che a registro a fine 2023 erano 17.442, con un aumento dello 0,8% rispetto all’anno precedente, pari a 137 unità in più.