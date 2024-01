(ANSA) – TORINO, 12 GEN – Si è svolta questa mattina alla caserma Monte Grappa di Torino, alla presenza del comandante delle truppe alpine, il generale di corpo d’armata Ignazio Gamba, la cerimonia per il 72/o anniversario della nascita della Brigata Taurinense. È stata un’occasione per salutare gli alpini in partenza per il Libano, inviati in missione internazionale di sicurezza e assistenza su mandato dell’Onu, che prenderà il via a febbraio. Il contingente italiano in terra libanese sarà costituito dal Comando Brigata, dal terzo reggimentoalpini, rinforzato da unità del Nizza Cavalleria, del 32° reggimento genio guastatori e del primo artiglieria da montagna, e dal reggimento logistico Taurinense, integrati da altre unità specialistiche dell’Esercito italiano. La brigata assumerà inoltre la responsabilità del settore ovest del Libano meridionale. Durante la cerimonia gli alpini in congedo, che parteciparono alla prima missione Onu in Mozambico nel 1993, hanno consegnato il basco blu – indossato dagli uomini dei contingenti delle Nazioni unite – a una rappresentanza dei soldati in partenza. Sempre da febbraio gli alpini saranno impiegati anche in Norvegia per l’esercitazione artica Nordic Response 24. Nel corso della cerimonia è stato ricordato l’impegno degli alpini in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, di quelli appena rientrati dal Kurdistan iracheno, impiegato nell’operazione Prima Parthica. (ANSA).