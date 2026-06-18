Lungolago, si riapre la buca coperta a maggio. Cappelletti: “Intervento definitivo a fine agosto”

Il Lungolago di Como non ha pace. La voragine che si era creata a inizio maggio vicino all’attraversamento pedonale davanti alla biglietteria della Navigazione e che era stata poi riparata, si è parzialmente riaperta, e ora gli annunciati lavori di asfaltatura previsti per l’estate rischiano di slittare.

Su un lato del rattoppo, si è creata una profonda buca con dell’acqua all’interno ed è stato necessario delimitare l’area con transenne e coni da cantiere. Nuovo restringimento della carreggiata, dunque, con inevitabili conseguenze per gli automobilisti, che devono fare i conti con code e rallentamenti.

“L’acqua della roggia sotto l’asfalto scava e ha trovato un’altra strada – spiega l’assessore comunale ad Ambiente e Protezione civile, Michele Cappelletti – Questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo con il dirigente Ciro Di Bartolo. La soluzione temporanea è il posizionamento di una piastra per consentire il passaggio degli automobilisti senza restringimento della carreggiata. Ma stiamo valutando il progetto per risolvere definitivamente il problema. Dovremo riaprire tutto e intubare la roggia in modo che l’acqua non possa creare altri danni. Avvieremo la fase di progettazione e contiamo di intervenire per la fine di agosto, prima dell’inizio delle scuole”.

Dunque, l’intervento è rimandato alla fine dell’estate e per i prossimi mesi la buca sarà coperta da una piastra. Ci si chiede allora come potranno essere effettuati i lavori di asfaltatura del Lungolago annunciati la scorsa settimana dal sindaco Alessandro Rapinese. Lavori necessari, viste le numerose buche e l’asfalto dissestato in più punti. Davanti all’altro attraversamento pedonale di piazza Cavour un’altra buca è stata transennata perché rappresentava un pericolo per pedoni e automobilisti, e nel pomeriggio gli operai erano al lavoro per coprirla e metterla in sicurezza. “L’ufficio tecnico del Comune si occuperà della questione – dichiara Cappelletti – Ma gli interventi di asfaltatura potrebbero essere effettuati in due momenti differenti, realizzando prima il tratto da piazza Cavour verso viale Cavallotti, per poi passare a quello verso Sant’Agostino, dopo i lavori di copertura della buca”.

Ancora, quando il problema dovrà essere risolto definitivamente, sarà necessario chiamare i tecnici di Regione Lombardia per far defluire l’acqua della roggia nelle vasche delle paratie, come era successo lo scorso maggio. “Il cantiere non è ancora in mano al Comune, – conclude Cappelletti – dunque dovremo per forza far intervenire la Regione”.