Lavori sospesi nei giardini di via Volpati. L’assessore: “Prevista una variante”

Lavori sospesi nei giardini pubblici di via Volpati a Muggiò. Il cantiere, avviato il 5 giugno scorso, è stato subito interrotto. L’area interessata è delimitata e sono presenti il materiale da cantiere e un mezzo di lavoro, ma l’intervento è fermo. “L’iter dei lavori in via Volpati procede – assicura l’assessore al Verde del Comune di Como Chiara Bodero Maccabeo – L’impresa al lavoro è la stessa dei giardini di via Anzani. Per via Volpati in corso d’opera è emersa la necessità di una modifica al progetto per un gioco ammalorato e per la necessità di intervenire sulla pavimentazione sottostante. La variante arriverà in giunta venerdì, non comporta variazioni economiche e fatto questo passaggio potremo ripartire con vigore per proseguire i lavori”.