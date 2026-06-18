Commissariato della polizia di Stato, avviato l’iter per la nuova sede di Cantù

E stato ufficialmente avviato il percorso per l’attivazione del futuro Commissariato distaccato della polizia di Stato a Cantù. La giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo amministrativo, che rappresenta il primo passaggio conseguente al decreto del Ministero dell’Interno. Il nuovo presidio servirà un bacino territoriale di circa 200 chilometri quadrati e 29 Comuni.

L’atto approvato dalla giunta permette di avviare tutte le procedure necessarie per rendere disponibile l’immobile individuato dal Ministero come futura sede del Commissariato: si tratta dell’ex Comando di polizia locale di via Vittorio Veneto, oggi di proprietà di Canturina Servizi Territoriali S.p.A., società partecipata del Comune di Cantù.

Il provvedimento avvia quindi le procedure per il trasferimento dell’edificio al patrimonio comunale, passaggio indispensabile per la successiva sottoscrizione della convenzione con il Ministero dell’Interno e per la realizzazione degli interventi di adeguamento.

Al termine dell’iter, l’immobile sarà destinato ad ospitare il nuovo Commissariato attraverso una concessione del diritto di proprietà al Ministero per una durata di 99 anni.

“Un presidio di sicurezza fondamentale per innalzare e intensificare la risposta di prevenzione e di controllo del territorio da parte dello Stato. – commenta il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni – Il prossimo passo amministrativo, a cui stiamo già lavorando, sarà la firma della convenzione tra il Ministero dell’Interno e il Comune di Cantù, atto formale che conterrà tutti gli elementi costitutivi sia tecnici che economici e i tempi di realizzazione”.

“Procediamo con determinazione lungo il percorso per l’attivazione del nuovo Commissariato, mantenendo alta l’attenzione sui tempi di realizzazione. – aggiunge il sindaco di Cantù, Alice Galbiati – L’obiettivo condiviso da tutte le istituzioni coinvolte è quello di procedere con la massima celerità possibile. Si tratta di un risultato importante per Cantù e per tutto il territorio, frutto di un lavoro costante di confronto e coordinamento con la cabina di regia istituita in Prefettura, che continuerà ad accompagnarci nelle prossime fasi del percorso. Il Commissariato – prosegue Galbiati – è una risposta concreta alla domanda di sicurezza che i cittadini esprimono da tempo”.