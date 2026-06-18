Sergi Roberto saluta il Como: “Orgoglioso per quello che abbiamo raggiunto”

Sergi Roberto saluta il Como. Il 34enne giocatore spagnolo lascia la formazione biancoblù dopo due stagioni in riva al Lario. Due anni in cui la sua esperienza è stata fondamentale per la crescita della squadra, neopromossa nel 2024, in Champions League nel 2026. Stagioni purtroppo condizionate dagli infortuni. Sergi Roberto ha scritto un sentito messaggio.

Il messaggio di Sergi Roberto

Sono arrivato quando il club aveva appena ottenuto la promozione in Serie A, pieno di entusiasmo per una nuova sfida. Oggi me ne vado con il club qualificato per la Champions League, qualcosa che sembrava un sogno quando questo percorso è iniziato.

Guardando indietro, sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo raggiunto insieme. Non solo per i risultati sul campo, ma anche per le persone che ho incontrato lungo il cammino.

Fin dal primo giorno, io e la mia famiglia ci siamo sentiti accolti e amati. Como è diventata la nostra casa e questi anni avranno sempre un posto speciale nei nostri cuori. Abbiamo creato ricordi e amicizie che ci accompagneranno per sempre.

Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, tutti coloro che lavorano dietro le quinte e tutti i tifosi per il vostro supporto, la fiducia e l’affetto dimostrati durante questo percorso.

Como sarà sempre una parte molto importante della mia vita e della mia carriera. Me ne vado con nient’altro che gratitudine e con la certezza che questo club abbia un futuro molto brillante.

Grazie di tutto.