Agevolare le imprese nel percorso verso la parità di genere. La Camera di Commercio di Como e Lecco avvia la campagna informativa sui media sulle misure di sostegno per l’ottenimento della certificazione al fine di innescare un cambiamento culturale che favorisca l’adozione da parte delle aziende di politiche attive. L’obiettivo è ridurre il divario di genere promuovendo una maggiore partecipazione femminile nella vita economica e sociale del Paese. Il sistema di certificazione è un intervento chiave del PNRR che mira a garantire pari opportunità di carriera, retribuzioni equilibrate e sostegno genitoriale. Per le imprese che abbracciano questo percorso sono previste agevolazioni contributive e altri incentivi fiscali, compresi l’esonero dal versamento di una percentuale dei contributi previdenziali e un punteggio premiale per la partecipazione a bandi di gara e contratti. La validità della certificazione è triennale, sottoposta a monitoraggio annuale. Per agevolare le imprese in questo percorso il sistema delle Camere di Commercio ha pubblicato due bandi: “Passo dopo passo verso la parità di genere” e “Verso la certificazione della parità di genere”.

Mazzoccato e Galimberti: “Non è solo un riconoscimento formale”

“La certificazione non è solo un riconoscimento formale, ma rappresenta una tangibile opportunità di crescita per le aziende”. Ha detto il presidente della Camera di Commercio di Como e Lecco, Marco Galimberti. “Con questa opportunità viene introdotto uno strumento concreto con lo scopo di incentivare le imprese a favorire l’occupazione femminile” aggiunge Antonella Mazzoccato, presidente del Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile Como-Lecco.