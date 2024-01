Un volto rinnovato per il Teatro Sociale di Como, che diventa sempre più green. 11 mesi di lavori, come da programma, per rendere la massima sala cittadina più efficiente a livello energetico. L’intervento grazie ai fondi del Pnrr, il piano di ripresa e resilienza europeo. Un’inaugurazione fatta in grande stile, con la facciata del Teatro Sociale illuminata a giorno da 8 fari montati su una struttura temporanea.

L’intervento: 406 mila euro per finestre e portoncini

I lavori sono costati poco più di 406mila euro. L’80% della somma è stata coperta dal Ministero della Cultura grazie ai fondi del Pnrr dell’Unione Europea. Il 20% invece è stato a carico della società dei Palchettisti, che aveva presentato il progetto, vincendo il finanziamento. L’intervento ha permesso al Teatro sociale di essere più sostenibile. “Abbiamo sostituito 68 finestre delle su 135 del Teatro Sociale e siamo intervenuti anche su 14 portoncini. In ogni intervento abbiamo rispettato la forma tradizionale, lavorando fianco a fianco con la Soprintendenza – ha spiegato Claudio Bocchietti, presidente Società Palchettisti del Teatro Sociale – Grazie ai fondi PNRR messi a disposizione dal Governo e dalla Unione Europea, il Teatro Sociale di Como sarà non solo energeticamente più sostenibile ma anche esteticamente più curato, a beneficio delle future generazioni”.

Nell’intervento anche un tappeto isolante tra un piano e l’altro. Tutto ciò ha portato a un risparmio per il teatro del 32% sui consumi di energia annui, pari a circa 20 mila euro. E ha permesso al Teatro sociale il salto dalla categoria energetica D alla categoria C, con una netta riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Stretta la collaborazione con la soprintendenza, visto che l’edificio è sotto vincolo monumentale. Tutti i lavori sono stati svolti tutti senza interrompere la programmazione teatrale.

Il volto nuovo del Teatro Sociale un “motivo di orgoglio”

“Questo intervento è un motivo di orgoglio – ha affermato Alessandra Locatelli Ministro per le Disabilità – perché il Teatro Sociale è il fiore all’occhiello di Como. Sono contenta che i fondi del Pnrr siano stati utilizzati così rapidamente e bene. Questa è la strada giusta”. “Volevo essere presente per l’inaugurazione perché questo intervento è per me un duplice motivo di orgoglio – ha dichiarato Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Da un lato perché il nostro governo è il primo ad avere ottenuto l’ok per la quinta tranche di fondi del Pnrr e molti progetti riguardano il territorio lariano e la Lombardia. Dall’altro perché questo teatro rappresenta un modello sia architettonicamente ma anche artisticamente”