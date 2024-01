Via Castellini, qualcosa si muove. E’ il Pd di Como a spiegare che “è in corso l’intervento di pulizia su uno dei terreni che si presentava in pessime condizioni, sarà messo in ordine per poter essere utilizzato, in futuro, come posteggio” spiegano gli esponenti dem soddisfatti dei primi lavori.

Gli stessi residenti della zona più volte hanno segnalato le condizioni di degrado dell’area. Tra rifiuti abbandonati e bivacchi con annessi fuochi accesi.

“La priorità – spiegano Alessandro Rossi, segretario del Circolo Pd Como Convalle e Daniele Valsecchi, segretario cittadino del Pd (con loro anche i consiglieri comunali Patrizia Lissi e Stefano Legnani) – è la sicurezza degli inquilini che su quei terreni si affacciano”. “Non abbiamo mai abbassato l’attenzione su questa zona, e per questo siamo felci di questo risvolto” concludono.