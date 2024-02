(ANSA) – TRENTO, 05 FEB – L’orso M90 può essere abbattuto, come richiesto dalla Provincia di Trento nei giorni scorsi. Il via libera è arrivato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Spetta comunque al presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti ordinare l’abbattimento oppure la cattura. L’animale, secondo i criteri del Pacobace, ha mostrato un comportamento confidente con l’uomo e si è in più occasioni avvicinato ai centri abitati. In merito alla notizia la senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del gruppo parlamentare del Senato Civici d’Italia – Noi Moderati, si dice "sorpresa amaramente dalla notizia che Ispra ha concesso il via libera all’abbattimento di M90, il plantigrado confidente che abita la Val di Sole. Le alternative a porre fine ad una vita senziente ci sono e ci renderebbero più umani nei confronti di una specie protetta che è stata reintrodotta proprio da noi uomini che, per mera speculazione economica trincerata dietro la funzione turistica, non abbiamo saputo far fronte alla gestione". "È oggi compito quindi della politica rimediare al danno creato senza spargimenti di sangue in un’epoca cruenta nei confronti di persone e animali", prosegue Biancofiore auspicando invece la cattura del plantigrado. (ANSA).