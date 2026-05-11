Olimpia è la nuova motonave del Lago di Como

Un nome simbolico, scelto con un sondaggio al quale hanno partecipato migliaia di persone, che ricorderà nel tempo i Giochi invernali Milano Cortina. Olimpia è la nuova motonave ibrida della Navigazione Laghi, inaugurata oggi a Lecco, gemella di Ambrosiana, dal settembre scorso in servizio sul Lago di Como. Presente il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.
Un’occasione per parlare del potenziamento dei trasporti sull’acqua e della cosiddetta autostrada dei laghi. Impegno confermato anche dal ministero.