Dopo Sanremo anche Varese. Russell Crowe, il celebre Gladiatore, arriverà nella città giardino per esibirsi con la sua band The Gentlemen Barbers. Il concerto sarà il prossimo 14 luglio ai Giardini Estensi in occasione del Varese Summer Festival. L’annuncio è arrivato ieri sera dal palco di Sanremo. Per l’attore neozelandese sarà come un ritorno alle origini: prima della carriera cinematografica, Russell Crowe ha fatto per diversi anni il cantante.

Quella varesina sarà una delle tante date del tour di Crowe in Italia. “L’appuntamento sta già suscitando tanta curiosità ed entusiasmo” fanno sapere dal Comune di Varese. “Si tratta del primo annuncio del calendario del Varese Summer Festival 2024 –spiegano – l’intero programma della rassegna di concerti e spettacoli organizzata dal Comune sarà comunicato presto” aggiungono. Intanto la certezza è che il 14 luglio prossimo – per dirla alla Gladiatore – ai varesini basterà un segnale per scatenare l’inferno.