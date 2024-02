(ANSA) – POTENZA, 09 FEB – "Penso che la Basilicata sia una terra con delle potenzialità straordinarie che meriti anche qualcosa in più, uno slancio in più". Così, a Potenza, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto alle domande dei giornalisti sulle elezioni regionali in programma nella prossima primavera. Dal 2019 la Basilicata è governata da una coalizione di centrodestra guidata dal presidente Vito Bardi, per il quale Forza Italia sta spingendo per la ricandidatura. "Nelle prossime settimane – ha aggiunto – conto che i lucani possano sapere quando si vota e quale sarà la squadra. Per me il centrodestra unito è fondamentale. Detto questo, sono convinto che la Lega abbia donne e uomini, che anche adesso si stanno avvicinando dalla società civile, che saprebbero ben governare questa terra", ha concluso. (ANSA).