Giugno apre l’Estate Canturina, tre mesi di eventi tra musica, sport, cultura e solidarietà

Musica live, cultura, spettacoli, sport e molto altro. Con l’arrivo della bella stagione, Cantù si prepara a vivere una nuova Estate Canturina: un calendario diffuso di eventi accompagnerà cittadini e visitatori da giugno a settembre con oltre 50 appuntamenti gratuiti pensati per tutte le età, nei quartieri e negli spazi pubblici della città.



Un programma costruito grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni, realtà culturali e sportive del territorio, che valorizzerà piazze, parchi, corti e luoghi simbolo della città come spazi di incontro, partecipazione e comunità.

Ad aprire il calendario, lunedì 1 giugno, sarà La solidarietà in Goal – Nazionale Calcio TV e Social al campo sportivo di via Papa Giovanni XXIII, iniziativa benefica che unisce sport e solidarietà. Nei primi fine settimana di giugno spazio anche al Festival Cantù in Danza, con performance, spettacoli nella ex Chiesa di Sant’Ambrogio, oltre agli appuntamenti musicali diffusi di Note tra le vie.



Piazza Garibaldi si conferma uno dei cuori pulsanti dell’estate cittadina, con concerti tributo, dj set, serate danzanti, raduni e iniziative dedicate ai giovani e alle famiglie. Tra gli appuntamenti in calendario, il tributo a Ultimo (12 giugno), ai Pinguini Tattici Nucleari (19 giugno), oltre ai concerti dedicati ai Pink Floyd, Michael Jackson e Beatles, senza dimenticare la serata curata da Lady Anna Dance Cantù e D.A.M.S. ssd.



Novità dell’edizione 2026 sarà inoltre il pattinodromo del centro sportivo Toto Caimi, che entra per la prima volta tra le location di Estate Canturina trasformandosi in uno spazio dedicato a musica, eventi e aggregazione giovanile in occasione del BeaLive Festival, in programma giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio. La manifestazione, nata nel ricordo di Beatrice Zaccaro, unisce musica e sensibilizzazione sul tema della donazione degli organi, con particolare attenzione ai più giovani. Novità della seconda edizione sarà il contest dedicato agli artisti emergenti in programma il 23 luglio. Venerdì 24 luglio spazio invece a Shorty Shock, Dj Jad, Wlady e Pap’s, mentre sabato 25 luglio andrà in scena la serata principale del festival con ospiti e artisti di rilievo nazionale.



Grande attenzione sarà dedicata anche agli eventi a carattere sociale e benefico, con iniziative promosse in collaborazione con il mondo associativo cittadino, tra cui la quinta edizione del Trofeo TiAido (4 luglio), la camminata di Abilitiamo Autismo Onlus (6 settembre) e numerosi appuntamenti dedicati alla cittadinanza attiva e all’inclusione.



Tornano inoltre appuntamenti ormai consolidati e attesi dalla città, come SfogliaCantù, la rassegna culturale a cura dell’associazione Le Sfogliatelle e della Biblioteca Comunale Ugo Bernasconi, il 34° Palio dei Rioni di Vighizzolo (28 giugno), la Notte Bianca a Vighizzolo (4 luglio), il raduno Harley Davidson (21 giugno), il Festival Organistico Internazionale (dall’11 settembre), la Festa dello Sport (13 settembre), Vivere Serenamente la Terza Età (20 settembre) e due appuntamenti per Teatro in Corte (il 28 giugno e il 12 luglio).



Il calendario proseguirà fino a settembre con eventi culturali, musicali, sportivi e iniziative diffuse sul territorio cittadino, pensati per creare occasioni di incontro, partecipazione e valorizzazione della città.



“Estate Canturina è una rassegna che ogni anno riesce a portare vita, partecipazione e occasioni di incontro nei luoghi della città – dichiara l’assessore alla Cultura e alle Attività Economiche Isabella Girgi – È un programma costruito insieme alle associazioni, ai volontari, alle realtà culturali e sportive del territorio, che rappresentano una ricchezza fondamentale per Cantù.

Anche quest’anno – aggiunge – abbiamo voluto proporre un calendario diffuso, pensato per coinvolgere tutte le generazioni, valorizzare gli spazi pubblici e sostenere il tessuto economico cittadino attraverso eventi capaci di generare presenza, movimento e socialità. Accanto agli appuntamenti culturali e musicali, trovano spazio anche iniziative solidali, sportive e dedicate ai giovani, in una visione di città viva, partecipata e aperta. Un ringraziamento sentito va agli uffici comunali e a tutte le realtà coinvolte per il lavoro di squadra che rende possibile un programma così articolato”.



Per tutti gli eventi e aggiornati: www.estatecanturina.it