Ripresa del cantiere sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso e sciopero nazione del trasporto ferroviario. Un binomio perfetto per genere caos sulle strade. Il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è lunedì 12 febbraio quando si verificherà la concomitanza di eventi che potrebbe creare traffico e caos in particolare sulle strade cittadine.

Lunedì infatti tornerà l’incubo traffico per gli automobilisti comaschi e i molti frontalieri. Lavori 24 ore su 24, sette giorni su 7 a partire da domenica sera con l’allestimento del cantiere sull’autostrada A9, nella galleria San Fermo. L’ultima fase del cantiere prevede la ricostruzione della calotta del tunnel. Da lunedì 12 febbraio, nel tratto tra Como Centro e la dogana sarà attivata una deviazione di carreggiata per i mezzi provenienti da Milano e diretti verso la Svizzera. Il transito sarà sempre garantito su una sola corsia in entrambi i sensi di marcia.

Il restringimento, come avvenuto dall’inizio dei lavori, avrà inevitabili ripercussioni sul traffico. Code e rallentamenti, più che un rischio sono quasi una certezza, soprattutto nelle ore in cui la circolazione è più intensa. L’incubo traffico dovrebbe concludersi entro il 9 maggior prossimo.

Ma come detto non sarà tutto. Per lunedì 12 febbraio si annuncia un’altra giornata di disagi a causa di uno sciopero nazionale indetto dalle 9 alle 17, che potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia.

In base alle fasce orarie di garanzia, arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista entro le 9 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 10.

Infine la prossima settimana – e precisamente dalle 22 del 13 febbraio – è prevista la chiusura per lavori di manutenzione del passaggio a livello di piazza del Popolo a Como. La viabilità della zona sarà deviata per permettere lo svolgimento del cantiere. Questo potrebbe comportare inevitabili conseguenze al traffico cittadino.