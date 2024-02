Auto fuori strada attorno a mezzogiorno di oggi a Porlezza, in via Osteno, sulla strada provinciale 14. Per cause ancora da chiarire, il conducente, una donna di 31 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo. E’ stata soccorsa e portata all’ospedale di Gravedona. Non sarebbe fortunatamente in gravi condizioni. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto e la sede stradale.