Il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha fissato la data della prossima votazione cantonale che avverrà il 9 giugno 2024 in concomitanza con quella federale. I cittadini saranno chiamati alle urne per esprimersi sui seguenti temi di competenza cantonale: modifica del 12 dicembre 2023 della legge tributaria del 21 giugno 1994; decreto legislativo sullo stanziamento di un credito di 76 milioni di franchi per l’acquisto dell’edificio ex Banca del Gottardo di proprietà di EFG Bank SA e di un credito di 6,44 milioni di franchi per la progettazione della sua ristrutturazione e dell’adeguamento logistico nonché per uno studio di fattibilità e progettazione per gli spazi destinati alla sede provvisoria necessaria per la ristrutturazione del Palazzo di giustizia del 7 febbraio 2024; modifica del 17 ottobre 2023 della legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012.

L’ultimo oggetto verrà sottoposto a consultazione popolare il 9 giugno 2024 solo a condizione che la sentenza del Tribunale federale venga notificata in tempo per la preparazione del materiale di voto e l’organizzazione della votazione.