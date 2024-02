La pioggia di questi giorni ha certamente aiutato sul fronte inquinamento, abbattendo i valori di polveri sottili nell’aria (saliti al punto da far scattare le prime misure anti smog) e certamente aiuta anche ad accumulare riserve idriche (un anno fa di questi tempi si parlava già di siccità), di contro però sta causando anche problemi. In primis le buche riaperte in numerose strade cittadine e della provincia. L’asfalto che si sbriciola e si apre creando aperture più o meno grandi e più o meno profonde che di fatto costringono gli automobilisti a pericolosi slalom per evitare di danneggiare i mezzi.

E non mancano alberi o piante pericolanti che con il vento e le abbondanti precipitazioni sono caduti sulla strada. In via Sant’Abbondio a Como una pianta è riversa a terra, sradicata dalla sua sede.

Al lavoro in queste ore i vigili del fuoco. E le previsioni meteo non sono incoraggianti per i prossimi giorni. Dopo un timido miglioramento previsto da domani pomeriggio e per la giornata di giovedì, da venerdì la pioggia tornerà a farsi insistente nel weekend.