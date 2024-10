Cantiere per i giardini a lago di Como, operai al lavoro per l’installazione dell’armatura sulla quale verrà ancorata la nuova struttura. Si tratta del nuovo edificio – denominato battery – che nel progetto è indicato come luogo polifunzionale dotato di un piccolo bar, una biblioteca che ospiterà la storia dei giardini a lago e del Tempio Voltiano e anche uno showroom che potrebbe essere utilizzato per diverse funzioni tra cui quella di infopoint.

“A breve verrà effettuato il getto della platea su cui appoggerà la battery stessa – spiega l’assessore a Verde, parchi e Giardini del Comune di Como, Chiara Bodero Maccabeo – Il nuovo edificio verrà prodotto in officina e quindi verrà semplicemente assemblato in cantiere”. Un’operazione che dunque dovrebbe avere tempi brevi.

Per quanto riguarda la variante al progetto, tra le modifiche principali, prevede il ridimensionamento dell’area fitness che doveva essere realizzata nella zona tra i giardini e lo stadio Sinigaglia. Nell’area infatti – come avvenuto fin dal primo match casalingo del Como – vengono installate le barriere mobili per motivi di ordine e sicurezza pubblica legati alla Serie A. Sui tempi per la presentazione della variante con le relative modifiche rispetto al progetto iniziale per la riqualificazione dei giardini a lago cittadini, l’assessore non si sbilancia e spiega: “E’ in corso di redazione la perizia”.

I lavori per la riqualificazione dei giardini sono stati affidati lo scorso 15 febbraio e dovrebbero durare un anno, quindi il prossimo 15 febbraio dovrebbe segnare la fine dei lavori. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un parco tematico con un’area dedicata ai bambini che vedrà il recupero dei giochi esistenti che saranno restaurati e inoltre un’area museale dove saranno recuperati alcuni elementi storici preseti nell’area dei giardini.