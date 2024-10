Andare tra i boschi in cerca di funghi, per tanti è una vera e propria passione. Le insidie però sono molte. L’Ats Insubria, Agenzia di Tutela della Salute, dopo i recenti avvelenamenti da funghi registrati sul territorio, ricorda di adottare tutte le misure necessarie per il consumo in sicurezza.

“Per essere certi della commestibilità dei funghi e per evitare avvelenamenti a volte, con conseguenze letali, è fortemente raccomandato far controllare il raccolto dai micologi” ribadiscono dalla direzione di ATS.

Tra i territori di Como e Varese sono stati confiscati 21 kg di funghi su 66 chili analizzati. Tre le intossicazioni registrate dall’avvio della stagione micologica che si sono verificate sul territorio dell’Ats Insubria.

Per prevenire casi del genere Gli sportelli micologici di ATS Insubria sono attivi fino al 30 novembre, in concomitanza con la stagione di raccolta. La sede a Como è in via Castelnuovo. Uffici aperti lunedì e mercoledì dalle 13 alle 15. Per accedere agli Ispettorati micologici al di fuori degli orari stabiliti, è possibile prendere appuntamento contattando il Dipartimento Prevenzione Sanitaria al numero telefonico 0332.277576.