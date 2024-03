Una vittoria che vale tantissimo nella lotta di vertice in serie B. Il Como ha vinto per 2-1 contro il Venezia, squadra al secondo posto in classifica alla vigilia di questo turno di campionato. Grazie a questa affermazione gli azzurri salgono a quota 52 punti e scavalcano i lagunari (allenati dal comasco Paolo Vanoli), fermi a 51. Guida il Parma (59) reduce dall’affermazione in trasferta (3-1) a Terni. Seconda la Cremonese (53). Incredibile affermazione dei grigiorossi a Modena: la squadra di Giovanni Stroppa si è imposta per 1-0 con una rete segnata da Matteo Bianchetti al 95′, giocatore comasco Doc. Pochi istanti prima gli emiliani avevano colpito un palo e con un uomo in più, per l’espulsione di Dennis Johnsen, stavano cercando i tre punti a tutti i costi.

Azzurri in vantaggio con Simone Verdi al 38′ del primo a pareggio due minuti dopo dei lagunari con il bomber Joel Pohjanpalo. Al 90′ il 2-1 dei lariani con una splendida conclusione al volo di Patrick Cutrone. Azione tutta comasca, con il bomber imbeccato da un preciso cross del neopapà Alessio Iovine.

Sabato prossimo altro big-match per il Como, atteso dalla sfida in trasferta con la Cremonese. Nei grigiorossi mancherà l’attaccante Johnsen che, come detto, è stato espulso contro il Modena.

Gabrielloni in azione contro il Venezia (foto Roberto Colombo)

Il “muro” dei tifosi azzurri (foto Roberto Colombo)