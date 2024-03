La visita di idoneità per accedere al centro di permanenza per i rimpatri diventa l’occasione per fuggire, ma non fa molta strada. Ieri pomeriggio una volante della questura di Como è stata incaricata di accompagnare un 18enne tunisino all’ospedale Sant’Anna di san Fermo della Battaglia per essere visitato e ottenere, appunto, l’idoneità per accedere in un centro di permanenza per i rimpatri. Al termine, ormai pronto a risalire in auto, ha spintonato violentemente uno dei poliziotti scappando in direzione del bosco confinante.

Gli agenti lo hanno subito rincorso e rintracciato qualche decina di metri dopo tra la vegetazione. E’ stato riportato all’auto e quindi accompagnato in questura dove è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Infine è stato portato nel centro dove resterà in attesa di essere rimpatriato.