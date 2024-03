Grave incidente questa mattina intorno alle 11 a Como in via Anzani. Per cause ancora da accertare si sono scontrate un’auto e una moto. Sulla due ruote viaggiava un uomo di 86 anni. Dopo le prime cure sul posto è stato portato in codice rosso, quindi massima criticità, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Oltre ai soccorritori sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per i rilievi e per gestire la viabilità.