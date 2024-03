Compito tutt’altro che agevole sabato allo stadio Sinigaglia per il Como. Alle 14 i lariani attendono infatti il Pisa, una tra le squadre più in forma del campionato. I toscani sono reduci da due vittorie consecutive e dopo un inizio di stagione non buono ora Si trovano in zona in playoff. Tra gli azzurri, oltre ai lungodegente Konè e Baselli, mancheranno gli squalificati Strefezza, Vigorito e Abildgaard. A questo gruppo si è aggiunto anche il portiere Bolchini. Una gara che sarà arbitrata dalla livornese Maria Sole Ferrieri Caputi.

Alla vigilia del trentesimo turno il Como è quarto in classifica con 52 punti. Lo precedono la capolista Parma (62), Cremonese (56) e Venezia (54).

Come consuetudine, mister Osian Roberts ha presentato la sfida della sua squadra. “Potremmo effettivamente scendere in campo con due punte fin dall’inizio: è una delle opzioni che abbiamo – ha specificato il tecnico – Ne abbiamo parlato tra di noi nello staff tecnico e sappiamo di poter avere tante opzioni. Valuteremo dopo gli ultimi allenamenti anche in base alle caratteristiche dell’avversario. Posso confermare che Patrick Cutrone sarà nel gruppo dei convocati: si è ripreso dopo lo stop nelle scorsa giornata anche se non ha ancora nelle gambe i novanta minuti”.

L’allenatore gallese ha aggiunto: Il Pisa mi piace, il suo modo di giocare mi ricorda il Brighton. Ci attende una gara difficile e noi dovremo avere il giusto approccio. Con la Cremonese ho visto aggressività, carattere e spirito di squadra. Siamo in una buona posizione per giocare nel migliore dei modi le ultime partite. Possiamo ancora puntare al secondo posto”