Champions 2026-2027, un lungo cammino che si chiuderà al Metropolitano di Madrid

Tutti i più grandi club europei, nessuno escluso. Tra le avversarie del Como in Champions ci saranno, tra gli altri, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Porto e, per il nostro Paese, Inter, Roma e Napoli.

Le formazioni italiane salteranno le fasi preliminari estive ed entreranno in lizza nella fase a campionato a settembre.

E’ previsto il consueto mega-girone, ogni formazione disputerà un minimo di otto incontri, con quattro sfide in casa e altrettante in trasferta.



Il sorteggio è previsto il 27 agosto, le prime gare l’8 settembre. Un lungo cammino che porterà fino alla finalissima del 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid.