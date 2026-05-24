Como, il sogno diventa realtà: i lariani in Champions League

Il Como è in Champions League: una ultima giornata di campionato all’insegna delle emozioni ha regalato il sogno più bello alla squadra di mister Cesc Fabregas. Un giorno storico per la società di via Sinigaglia, che per la prima volta gioca una delle più importanti copper europee e lo fa entrando dalla porta principale.

I lariani hanno dato tutto nella difficile gara di Cremona che hanno vinto per 4-1, condannando i grigiorossi alla retrocessione. Per i biancoblù hanno segnato Rodriguez, Douvikas e Da Cunha (due gol).



Ma il risultato clamoroso, che ha consentito al Como di chiudere al quarto posto, è arrivato infatti dallo stadio Meazza, con lo stop interno del Milan contro il Cagliari (clamoroso 2-1 per i sardi). Con questo stop dei rossoneri i biancoblù hanno fatto il passo decisivo per conquistare la coppa più importante.

I verdetti della giornata: nella Champions 2026-2027 per l’Italia ci saranno i campioni dell’Inter, Napoli, Roma (che ha vinto 2-0 a Cremona) e Como. Si è salvato il Lecce. La Cremonese retrocede con Pisa ed Hellas Verona.

La partita allo stadio Zini

La costruzione del capolavoro dei lariani in quella che sarà una serata indimenticabile è iniziata al 36′. A Cremona i biancoblù si sono portati in vantaggio con Jesus Rodriguez, a segno da fuori area con la complicità di una deviazione di Grassi. Inutile il grande intervento compiuto da Audero pochi istanti prima su una battuta di Douvikas da distanza ravvicinata. Nel secondo tempo, subito, il raddoppio biancoblù siglato a centro area da Douvikas.

Al 55′ l’1-2 con il rigore del grigiorosso Bonazzoli, ma al 75′ è giunta la rete della sicurezza per la squadra di Cesc Fabregas, che ha allungato con un penalty segnato da Da Cunha. Il capitano all’81’ ha poi siglato il definitivo 1-4.

Poi l’attesa si è concentrata sul risultato di San Siro e con la grande festa della squadra quando la gara del Milan è terminata.

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