Amministrative, affluenza in calo. Alle 19 è al 29,1% in provincia di Como

Affluenza alle urne alle 19 al 29,1% nei dieci Comuni della provincia di Como al voto per le elezioni amministrative. Il dato è in netto calo rispetto al 36,9% della precedente tornata di consultazioni municipali.

Il numero più alto di votanti alla seconda rilevazione resta quello di Cerano d’Intelvi, che sfiora il 40%, in aumento rispetto alle precedenti amministrative. Il più basso è il 17% di Valsolda. La media in Lombardia si attesta al 32,3%, in calo rispetto al 39% della passata tornata amministrativa. In Italia la media è al 34,5%. Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

Ecco nel dettaglio i dati dei dieci Comuni chiamati a eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale.

Campione d’Italia 32,5% (precedente 37%)

Casnate con Bernate 29,4% (39,8%)

Cerano d’Intelvi 39,7% (33,1%)

Domaso 28,1% (35,4%)

Guanzate 28,8% (33,3%)

Lipomo 30% (37,1%)

Montorfano 29,4% (39,2%)

Plesio 35,7% (41,3%)

Turate 28,6% (38,2%)

Valsolda 17% (30,9%)