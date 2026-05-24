Suwarso nel 2023 a Etv: “Puntiamo alla Champions League”. Missione compiuta

L’occasione era l’intervista per parlare dell’esonero di Moreno Longo, con la squadra affidata a Cesc Fabregas, decisione che ha segnato una svolta storica e decisiva per la società lariana. Era il 15 novembre del 2023 e Mirwan Suwarso – oggi presidente del Como, all’epoca massimo esponente della proprietà – parlò chiaro: “L’obiettivo è la promozione in serie A” disse, promozione che sarebbe poi arrivata davvero. E aggiunse: “Entro cinque-dieci anni puntiamo alla Champions”. Dopo meno di tre anni la missione è stata compiuta.

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