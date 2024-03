Udienza rinviata ad aprile e obbligo di firma per tre giorni a settimana per il 58enne comasco arrestato ieri mattina dagli agenti della polizia locale. L’uomo, per cause ancora da chiarire, ha dato in escandescenze al comando di viale Innocenzo. Ha iniziato a inveire contro gli agenti e a danneggiare l’ufficio. Colpita violentemente la porta d’ingresso, contro la quale il 58enne avrebbe scagliato anche una fioriera.

Ingenti i danni alla struttura. L’uomo, apparso anche alterato, forse dall’alcol, avrebbe poi anche cercato di colpire gli agenti. E’ stato bloccato e poi arrestato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo che si è tenuto oggi in tribunale a Como. In attesa della prossima udienza l’uomo è stato rimesso in libertà con l’obbligo di firma.