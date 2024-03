Autostrada A9 Lainate Como Chiasso, riecco le code anche nel fine settimana. Il cantiere tra Italia e Svizzera, che quotidianamente complica la vita dei frontalieri e di chiunque si sposti tra il capoluogo lariano e la Confederazione Elvetica anche nella mattinata di oggi ha causato code e rallentamenti.

Gli spostamenti per lo shopping del sabato e il ritorno dei turisti hanno portato ad un traffico più intenso e inevitabilmente si sono tradotti nelle immagini ormai abituali sull’A9. Serpentoni di auto e rallentamenti tra Como e il confine. Autostrade questa mattina segnalava rallentamenti sia in direzione di Lainate sia in direzione della Svizzera. Problemi in particolare tra Como Nord e Como Sud in direzione Lainate e tra Como Sud e Como Monte Olimpino verso la Svizzera.

Il cantiere che comporta la riduzione della carreggiata proseguirà fino a maggio, quando i lavori dovrebbero essere finalmente completati definitivamente. Alle limitazioni attive 24 ore su 24, sette giorni su sette si aggiungono quasi quotidianamente chiusure totali negli orari notturni.

Per la prossima settimana, Autostrade ha annunciato, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di lunedì 18 alle 5 di martedì 19 marzo la chiusura totale al traffico del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.