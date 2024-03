La pandemia e i mesi drammatici dell’emergenza sono alle spalle da tempo, ma il covid non è scomparso e resta l’importanza di non dimenticare le vittime. Domani alle 11 ai Giardini di Villa Geno, alla Stele “Ascesa 2020”, la celebrazione ufficiale della giornata nazionale per le vittime del covid, istituita per conservare e rinnovare la memoria di tutti coloro che hanno perso la vita durante la pandemia.

La cerimonia prevede la deposizione di una corona di alloro ai piedi del monumento. Saranno presenti il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, e le autorità cittadine.

Momenti di commemorazione delle vittime in questi giorni sono in programma in molti dei paesi del territorio comasco.