(ANSA) – SASSARI, 20 MAR – Sfrecciava col suo suv a 218 km/h sulla quattro corsie Sassari-Olbia: una velocità folle che non poteva sfuggire all’autovelox della Polizia stradale di Sassari, capace di rilevare i dati fino a un chilometro di distanza. L’uomo, che percorreva la statale nei pressi di Ardara, in direzione Sassari, è stato fermato immediatamente dagli agenti con i quali si è giustificato dicendo semplicemente: "mi piace correre". Un piacere che alla guida non potrà provare almeno per i prossimi 12 mesi: la patente gli è stata ritirata e sospesa per un anno e se dalle verifiche risulterà recidivo, il documento gli sarà revocato. L’episodio è il record dei tanti registrati negli ultimi giorni dagli agenti impegnati nei controlli sulle strade del nord Sardegna: un altro caso è quello di un’utilitaria immortalata dall’autovelox alla velocità di 187 km/h. E ancora, una ragazza fermata per un controllo e risultata positiva all’alcoltest, con un tasso alcolemico quasi cinque volte superiore del limite concesso. Durante i servizi di controllo di trasporto di animali vivi, sono state elevate una serie contestazioni legate, in particolare, al sovraccarico ed alle irregolarità documentali in genere, con sanzioni fino a 800 euro e il fermo del veicolo. Sanzionato anche il conducente di un’ambulanza che viaggiava senza assicurazione. Complessivamente nelle ultime settimane la Polizia stradale di Sassari ha contestato 32 violazioni per eccesso di velocità e ritirato oltre 32 patenti di guida, con conseguente applicazione della sospensione della patente fino a 12 mesi e della sanzione amministrativa di oltre 800 euro. Sono state inoltre contestate 28 violazioni per mancanza di copertura assicurativa e 12 per guida in stato di ebbrezza alcolica. (ANSA).