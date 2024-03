E’ stato presentato oggi a Como il comitato “PIANTIAMOLA” per la salvaguardia e la promozione del verde urbano. Nato allo scopo di preservare il patrimonio arboreo del territorio. EuropaVerdeComo ha promosso un coordinamento di cittadini sensibili al tema e ha condiviso obiettivi e azioni.

Come primo passo, sulla base di un computo degli alberi mancanti nei viali urbani, si è creata una mappa dalla quale risulta che a Como 389 alberi abbattuti non sono mai stati sostituiti. Oggi è stata, inoltre, presentata e sottoscritta una petizione sostenuta da una raccolta firme che ha due obiettivi: l’applicazione della legge nazionale 10 del 2013 che impone ai comuni con più di 15mila abitanti di piantare un albero per ogni nuovo nato e il rispetto dei vincoli paesaggistici già riconosciuti dalla Soprintendenza.

Per informazioni su come firmare e/o partecipare alla raccolta firme è possibile scrivere a alberipercomo@gmail.com.

Inoltre la petizione sarà sottoscrivibile fisicamente presso un punto in città: Casa della Carta, via Indipendenza 75.