Cantiere delle paratie del lungolago di Como, lavori in piazza Cavour al rush finale. E’ corsa contro il tempo sul lungolago per arrivare all’apertura del secondo tratto di passeggiata – tra la nuova biglietteria della Navigazione fino alla sede dell’ex biglietteria, davanti all’hotel – fissata per le 16 di mercoledì 27 marzo.

Ultimi due giornate di interventi per completare gli attesi interventi davanti a piazza Cavour: operai al lavoro per terminare la posa del porfido e finire la scalinata. Per quanto riguarda gli arredi urbani, di competenza comunale – fioriere, panchine, intarsi nella pavimentazione e pista ciclabile – verranno posizionati verso i giardini in maniera speculare a quanto già fatto nel tratto di passeggiata tra Sant’Agostino e la biglietteria.

Presenti all’inaugurazione di piazza Cavour e al sopralluogo per fare il punto sui nuovi interventi, oltre i vertici regionali, il presidente Attilio Fontana e l’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori, gli esponenti dell’amministrazione comunale, il sindaco di Como Alessandro Rapinese.

Intanto il governatore Fontana ha invitato alla cerimonia anche gli ex sindaci (Stefano Bruni, Mario Lucini e Mario Landriscina) e gli ex assessori ai Lavori pubblici dell’amministrazione comasca accogliendo la richiesta del consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia Sergio Gaddi. “Sono invitati i sindaci di Como e gli assessori ai lavori pubblici che si sono succeduti dalla data della prima progettazione, in considerazione della lunga e condivisa partecipazione al raggiungimento di questo importante obiettivo”, ha scritto il presidente Fontana.

L’obiettivo è quello di chiudere definitivamente il capitolo lungolago per l’estate. Il maxi progetto per la costruzione del “piccolo Mose” lariano aleggia sulla città da oltre trent’anni e dal 2008 il lungolago cittadino è ostaggio del cantiere infinito. Ora, dopo 16 anni, riaprirà mercoledì a cittadini e turisti piazza Cavour.