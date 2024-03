E’ stata denunciata per omicidio stradale la donna coinvolta all’alba di ieri a Torno nell’incidente costato la vita a un 22enne comasco. La 29enne, residente a Faggeto Lario è risultata positiva al test dell’etilometro. La sua auto e lo scooter 125 sul quale viaggiava la vittima sono stati sequestrati e sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del drammatico schianto.

Il giovane che ha perso la vita è Alexandr Nahmias, figlio dell’architetto Pierpaolo Nahmias, mancato lo scorso novembre, storico esponente dell’ambientalismo e del partito dei Verdi, consigliere comunale fra gli anni ’80 e ’90 come e assessore alla viabilità della città di Como e di Elisabetta Patelli, colonna portante dell’ambientalismo comasco e lombardo, presidente onoraria dei Verdi della Lombardia.

Alexandr avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 17 aprile. Dipendente della Navigazione, aveva frequentato l’istituto nautico San Giorgio di Genova. All’alba di ieri, in sella al suo scooter era diretto verso Como quando è avvenuto l’impatto con la Seat Ibiza che, dalle prime ricostruzioni, viaggiava in direzione opposta.

Dopo l’incidente, le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime. Sono intervenute l’ambulanza e l’automedica ed è decollato l’elisoccorso. Gli operatori sanitari hanno provato a lungo a rianimare il ragazzo ma purtroppo il 22enne è morto per le conseguenze dell’impatto.

La procura di Como, con il magistrato Simona De Salvo, ha aperto un’indagine. I carabinieri della compagnia di Como hanno effettuato i rilievi e stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente. La donna alla guida dell’auto, che si è fermata dopo l’incidente e ha chiamato i soccorsi, è risultata positiva al test dell’etilometro. E’ stata denunciata per omicidio stradale. Il corpo della vittima è stato trasferito all’ospedale Sant’Anna, in attesa degli accertamenti disposti dalla procura.