Guida a velocità elevata e in contromano sotto l’effetto di droga in centro a Cantù per sfuggire agli agenti della polizia locale: un 40enne marocchino, irregolare, è stato denunciato ed espulso dall’Italia.

È accaduto nella mattinata di domenica, intorno alla 10, quando i vigili hanno iniziato un inseguimento in centro. Secondo quanto ricostruito, il conducente di una Citroen, proveniente da via Cavour, avrebbe imboccato corso Unità d’Italia e, alla vista degli agenti della polizia locale, avrebbe inserito la retromarcia imboccando via Roma in senso contrario.

L’uomo sarebbe poi arrivato in piazza Garibaldi a velocità particolarmente elevata, mettendo a rischio i numerosi pedoni presenti, e avrebbe poi proseguito, con manovre azzardate, fino a via Enrico Brambilla dove, contromano, avrebbe urtato con la fiancata dell’auto un muro di recinzione per evitare l’impatto frontale con un altro veicolo. L’inseguimento è proseguito nelle strade del centro cittadino fino a via Rebecchino, dove l’uomo avrebbe poi abbandonato l’auto per scappare a piedi, inseguito da uno degli agenti. Fermato dai vigili, l’uomo si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità. È stato così portato in questura a Como, dove è stato identificato ed è risultato privo di regolare permesso di soggiorno.

Il 40enne, in particolare stato di alterazione, è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale Sant’Anna per accertamenti. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina e gli è stato notificato il provvedimento di espulsione.