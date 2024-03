(ANSA) – MILANO, 31 MAR – Continua a piovere in Lombardia e in particolare a Milano, dove anche questa mattina ci sono stati forti temporali anche se l’intensità del vento è calata rispetto a ieri sera. Sono ancora sotto controllo i fiumi Seveso e Lambro, ma resta l’allerta gialla diramata alle 18 di ieri su tutta la regione con rischio idrogeologico, temporali e vento forte. Ci sono stati 74 interventi nella notte nel capoluogo lombardo da parte dei Vigili del fuoco in gran parte per alberi e rami caduti e impalcature danneggiate oltre ad allagamenti, senza coinvolgimento di persone. In particolare, ci sono stati disagi in piazza Frattini con le transenne del cantiere della M4 danneggiate dal vento e in due sottopassi chiusi e poi riaperti. Nessun intervento comunque da parte del 118. Il maltempo proseguirà in Lombardia fino alla giornata di domani. (ANSA).