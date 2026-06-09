Calcio, il Como 1907 premiato a Palazzo Pirelli. La cerimonia con i club vincenti della Lombardia

L’aula consiliare di Palazzo Pirelli, prima dell’inizio dei lavori della seduta di Consiglio regionale, ha ospitato la premiazione delle squadre di calcio professionistiche, compreso il Como, che hanno riportato successi a diverso titolo nella stagione sportiva 2025/2026: nell’ordine hanno ricevuto i riconoscimenti Desenzano Calcio e Folgore Caratese neopromosse in Serie C, il Monza che è ritornato in serie A, la società lariana per una storica qualificazione in Champions League e l’Inter per il doppio successo, scudetto e Coppa Italia.

La Lombardia si conferma regione da primato anche nel calcio, con ben 20 squadre che il prossimo anno militeranno nei campionati professionistici italiani: a capitanare il gruppo, in serie A, Inter, Como, Milan, Atalanta e Monza.

Alla cerimonia a Palazzo Pirelli sono intervenuti questa mattina per il Como il direttore sportivo Carlalberto Ludi, per l’Inter il presidente Giuseppe Marotta, per il Monza l’amministratore delegato Mauro Baldissoni, per la Folgore Caratese il presidente Michele Criscitiello e per il Desenzano il presidente Roberto Marai. Al loro fianco Marco Riva, numero uno del Coni regionale.