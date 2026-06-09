Parolario al via. Scrittura e indagine: da Agatha Christie all’intelligenza artificiale

E’ tutto pronto per il Festival Parolario che torna tra Como e il Lago per la sua ventiseiesima edizione. Il tema — “Chi è stato? Scrittura e indagine: da Agatha Christie all’intelligenza artificiale” — attraversa letteratura, attualità e nuovi linguaggi, mettendo al centro il romanzo investigativo come chiave per leggere il presente.

Dalla lezione di Agatha Christie alle forme più recenti del racconto, il festival costruisce un percorso che interroga il modo in cui nascono le storie e si formano le versioni dei fatti.

Molti gli ospiti: tra questi il magistrato Stefano Vitelli, che affronterà il caso Garlasco, la criminologa Flaminia Bolzan, gli ex magistrati Vittorio Nessi e Giuseppe Battarino, Olimpia Bossi sostituto procuratore di Milano accanto a numerosi autori del giallo e del noir italiano.

Il programma intreccia voci e linguaggi, l’edizione 2026 di Parolario affronterà il tema dell’indagine in tutte le sue declinazioni con il confronto tra scrittori, giornalisti, magistrati, criminologi, illustratori, musicisti e studiosi e il programma alternerà incontri, spettacoli, performance e recital. Gli incontri si svolgeranno tra Como (per la prima volta a Palazzo Natta n 14), Cernobbio, Tremezzina, Moltrasio e Lezzeno. Ingresso gratuito.

E da Moltrasio arriva un cambio di programma per la giornata di apertura: causa meteo incerto l’incontro con lo scrittore Andrea Vitali alle 21 si svolgerà al Centro Civico e non in piazza San Rocco all’aperto come inizialmente previsto.

Tra gli appuntamenti da segnare il 15 giugno alle 18.30 a Villa Bernasconi, la presentazione di Storie e Misteri del Lago di Como, iniziativa editoriale di Etv Publishing, con i fumettisti Alessandro Piccinelli e Claudio Villa.

Nel corso di questa edizione spazio poi a due laboratori di scrittura portano il pubblico dentro i meccanismi del romanzo investigativo. E’ poi in programma una mattinata dedicata al podcast sul rapporto tra narrazione e intelligenza artificiale.

Accanto al programma tematico c’è Parolario OFF, dal 16 al 19 giugno, con tre appuntamenti dedicati alla letteratura, al giornalismo culturale e alla memoria del territorio. E’ possibile consultare il calendario completo sul sito www.parolario.it.