Incidente sulla A9, traffico in tilt in zona Lazzago. Tir in coda e disagi per gli automobilisti

Viabilità cittadina nella zona Sud di Como. Un incidente avvenuto poco prima delle 13 sull’Autostrada A9 nel tratto tra Como Monte Olimpino e Como Nord deve aver complicato una mattinata già difficile. Un’auto, per motivi ancora da accertare, si è ribaltata, ferita una donna di 33 anni, soccorsa in codice giallo (media gravità). L’intervento dei vigili del fuoco, dei tecnici dell’Ats di Novate e, naturalmente, l’ambulanza.

Molti i mezzi che per evitare di rimanere imbottigliati nel traffico (congestionato prima della dogana) hanno deviato lungo la viabilità cittadina, compresi numerosi tir e mezzi pesanti che stanno congestionando la zona Sud tra Lazzago e via Cecilio.

Sempre sulla A9 si era verificato un altro incidente stamattina intorno alle 8.30. In quel caso coinvolti più di due veicoli e tre persone ferite, fortunatamente non in modo grave. Inevitabili, a quell’ora, le conseguenze sul traffico.