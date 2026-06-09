“Como…che spettacolo!”: il calendario di eventi che animerà l’estate in città

Dallo sport alla musica di ogni genere, dal teatro alla danza, dal cinema al karaoke: è stato presentato a Palazzo Cernezzi dal sindaco Alessandro Rapinese e dall’assessore agli Eventi Chiara Bodero Maccabeo il calendario di eventi che animerà l’estate comasca. Iniziative per tutti i gusti, con partecipazione gratuita, per un impegno economico del Comune di circa 300mila euro. Cornice degli eventi piazza Perretta, ma anche altri luoghi simbolo della città, come il cannocchiale del Tempio Voltiano ai Giardini a Lago da poco riaperto al pubblico, piazza Cavour, piazza Martinelli, Palazzo Natta, Palazzo Olginati, Villa Olmo, il Monumento ai Marinai, l’area di Sant’Abbondio.
Giunge alla sua terza edizione il progetto “Como…Muoviti muoviti”, che grazie alla collaborazione con le associazioni sportive del territorio, propone lezioni gratuite di diverse discipline aperte a tutti.
La rassegna estiva vede la partecipazione di nomi importanti del panorama musicale italiano, tra i quali il cantautore Garbo, protagonista di un concerto nell’area di Sant’Abbondio il 27 luglio, e l’autore e compositore Piero Cassano, che presenzierà il 18 luglio in piazza Perretta alla serata “Il Tenco Ascolta”, dedicata alla scoperta di nuovi talenti.
Ampio spazio ai giovani, a partire dal progetto del Teatro Sociale “Como Youth Sound”.
La rassegna si chiuderà con la festa patronale di Sant’Abbondio dal 28 al 31 agosto. E possibile trovare i dettagli delle iniziative in programma sul sito oggiacomo.it.