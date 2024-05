Molesto con i clienti di un supermercato e violento con gli agenti: un 33enne del Mali, già noto alla giustizia, in regola con il permesso di soggiorno e residente a Como, è stato arrestato dalla polizia con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Nella giornata di ieri, intorno a mezzogiorno, al Carrefour di via Recchi è stato richiesto, attraverso una chiamata al 112, l’intervento della polizia per un 33enne che fin dal primo mattino avrebbe molestato i clienti del supermercato. Una volta arrivati, gli agenti hanno avuto difficoltà a sedare l’ira dell’uomo, visibilmente ubriaco, oltraggioso e violento. Durante l’identificazione, secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe più volte scagliato contro gli agenti con insulti, minacce e calci, ferendo uno di loro. I poliziotti sono poi riusciti a calmarlo e portarlo in questura.

Raccolti tutti gli elementi a suo carico, il 33enne è stato arrestato, come detto, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ed è stato indagato per ubriachezza molesta, per il rifiuto a fornire generalità e per non aver avuto con sé il documento che attestasse il suo regolare soggiorno sul territorio. La posizione dell’uomo è al vaglio della Divisione Anticrimine per l’emissione di un Dacur, ossia un divieto di accesso alle aree urbane.