Un uomo di 65 anni è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dopo una caduta nel pomeriggio in via Matteotti a Pognana Lario. Si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza e un’automedica e in volo si è alzato l’elisoccorso che lo ha trasferito in codice rosso, quindi massima gravità, al presidio di via Ravona. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Il 118 nelle operazioni è stato supportato dai vigili del fuoco.